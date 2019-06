Esporte Após tratar lesão por 11 dias, Marta volta a treinar no campo visando o Mundial Atacante inicia a transição para o campo no processo de recuperação e ainda continuará realizando fisioterapia e os exercícios de fortalecimento muscular

Depois de ficar 11 dias tratando uma lesão na coxa esquerda, sofrida no último dia 24 de maio, Marta voltou a treinar no campo nesta terça-feira (4), quando a seleção brasileira feminina realizou o seu último treino na cidade portuguesa de Portimão, em Portugal, antes de viajar para a França visando a disputa do Mundial, que começa na próxima sexta-feira. Na noite ...