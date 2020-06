Esporte Após três meses, 11 dos 20 clubes do Brasileirão já voltaram aos treinos Algumas equipes esperaram autorização de autoridades sanitárias e outras não

Praticamente três meses depois da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, as federações estaduais ensaiam um retorno de seus campeonatos entre o final deste mês e o início de agosto, com protocolos de saúde sendo apresentados aos governos. Embora exista a sinalização da volta dos Estaduais, nenhuma federação marcou uma data específica para a...