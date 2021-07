Esporte Após três jogos, Thiago Carleto deixa o Vila Nova Clube colorado informou que o jogador negocia com outro clube e realizou acerto para saída amigável do atleta

O lateral esquerdo Thiago Carleto não defende mais o Vila Nova. O jogador negocia com outra equipe, que não teve nome divulgado, e acertou a rescisão amigável com o clube colorado. Ele participou de apenas três partidas do Tigre na temporada. Ao todo, foram 129 minutos em que Thiago Carleto esteve em campo pelo Vila Nova. Contratado no início da temporada com exp...