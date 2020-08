Esporte Após três jogos, Cuca já vê problemas com elenco enxuto no Santos Esperança do clube e do treinador fica por conta da base do clube, que se mostra, há anos, uma das melhores do país

O Santos conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro no domingo (16), ao cravar 3 a 1 diante do Athletico-PR. O técnico Cuca, há três partidas no comando do clube, porém, terá pouco tempo para comemorar. O time teve duas baixas importantes no confronto diante dos paranaenses e terá problemas de lidar com lesões ao longo da temporada. Os problemas físico...