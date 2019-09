Esporte Após três dias de protestos, torcida do Cruzeiro não comparece ao CT do clube Ao mesmo tempo, nas redes sociais redutos do time espalhados por várias partes do mundo se organizam para protestar contra os dirigentes, em um evento programado para sábado, às 19h

A torcida organizada do Cruzeiro não compareceu ao CT do clube para protestar nesta quinta-feira, após três dias de manifestações com críticas ao trabalho da diretoria e ao desempenho de vários jogadores. As mesmas foram movidas principalmente pela derrota de goleada, em casa, para o Grêmio, por 4 a 1, no último domingo pela manhã, pela rodada passada do Campeonato B...