Esporte Após três anos, Atlético e Londrina têm nova ‘decisão’ Dragão, que vem de sequência de 6 empates seguidos e vive fase ruim, recebe Tubarão, ameaçado de descenso. Vitória é único resultado interessante

Praticamente três anos já se passaram e, nesta terça-feira (5), o Atlético voltará a fazer jogo decisivo contra Londrina, pela Série B. Com mais diferenças, mas guardando algumas semelhanças em relação à noite do dia 8 de novembro de 2016, quando se enfrentaram no Estádio do Café, Dragão e Tubarão terão objetivos distintos nesta terça (5), às 19h15, no Estádio Antônio...