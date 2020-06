Esporte Após testes, Vila Nova diz que não tem casos positivos no elenco Além de jogadores do Tigre, membros da comissão técnica e funcionários ligados ao futebol foram examinados. Todos os 40 testes tiveram resultados negativos

No primeiro dia de testes para Covid-19, o Vila Nova anunciou que não possui nenhum caso positivo entre os 40 exames realizados nesta terça-feira (16). Além de 17 jogadores, membros da comissão técnica e funcionários que participarão dos dias de treinos foram examinados. A reapresentação do clube colorado ocorreu no OBA, onde os testes foram realizados. De acordo com o...