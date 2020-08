Esporte Após testes, sub-20 do Goiás volta ao treinos Início do Campeonato Brasileiro sub-20 está agendado para o dia 23 de setembro e o alviverde é o único goiano na competição

Com o início do Campeonato Brasileiro sub-20 agendado para o dia 23 de setembro, o elenco do Goiás, da categoria, se reapresentou no último domingo (2) para retomar os treinos presenciais no clube, que começaram nesta quarta-feira (5). Antes disso, jogadores e comissão técnica passaram por exames para Covid-19 e testaram negativo. Ao todo, 36 pessoas com 26 jogado...