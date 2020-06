Esporte Após testes, Goiás Esporte Clube tem oito infectados com a Covid-19 Clube esmeraldino testou 60 pessoas e já iniciou processo de quarentena dos casos positivos

O Goiás apresentou na manhã desta quinta-feira (4) os resultados dos exames para Covid-19 realizados no início desta semana. De 60 pessoas testadas no clube, entre jogadores, membros de comissão técnica e funcionários do estafe, oito delas testaram positivo. O clube mantém em sigilo os nomes das pessoas que apresentaram resultados positivos nos exames de RT-PCR e soro...