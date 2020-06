Esporte Após teste negativo de Covid-19, Alan Mineiro inicia treinos físicos no Vila Nova Meia retornou para Goiânia nesta terça-feira (30) para dar sequência ao tratamento após sofrer duas lesões no joelho em 2019

Alan Mineiro está oficialmente de volta ao Vila Nova. O jogador de 32 anos se apresentou no OBA, na manhã desta terça-feira e iniciou treinos físicos, que fazem parte do processo de recuperação da lesão sofrida pelo meia no joelho, em 2019, pela Série B. O atleta estava em Araraquara-SP, onde mora com a família. Antes de iniciar atividades com a comissão técnica do ...