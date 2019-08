Esporte Após terceiro empate seguido, técnico do Atlético comemora virada de turno dentro do G4 Mantendo os pés no chão, Wagner Lopes também enfatizou que o importante é ter essa colocação na 38ª rodada do campeonato

O Atlético empatou com o Sport, por 1 a 1, jogando na Ilha do Retiro, na noite desta terça-feira (27), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe permanece na 3ª colocação, com 31 pontos, apesar do duelo ter sido o terceiro empate consecutivo do Dragão na competição. Mike abriu o placar, mas Guilherme empatou para os donos da casa. Após a part...