Esporte Após ter punição revogada, tenista João Souza é suspenso provisoriamente de novo

Depois de ser suspenso no dia 29 de março e em 8 de abril ter a sua pena revogada pela Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês), o tenista brasileiro João Souza, o Feijão, ainda não se livrou do problema que está colocando a sua reputação como atleta em xeque. Ele teve a sua suspensão provisória anterior novamente validada em meio a uma investigação r...