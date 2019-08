Esporte Após título em Montreal, Nadal desiste de Cincinnati e se poupa para o US Open O vice-líder do ranking mundial deixou claro que não pretende ficar fisicamente desgastado depois de ter defendido com sucesso a condição de atual campeão do Masters de Montreal

Campeão em Montreal no último domingo com uma arrasadora vitória por 6/3 e 6/0 sobre o russo Daniil Medvedev na decisão do torneio canadense, Rafael Nadal anunciou a sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati, que começou nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. O espanhol revelou que optou por não disputar a competição realizada em quadras duras para poder descansar e...