Esporte Após título, Dragão prepara caras novas para Série B Cinco contratados são novidades no elenco que inicia Série B nesta sexta-feira (26), fora. Dupla de atacantes pode estrear

Passada a festa pela conquista do título do Goianão, após cinco anos fora das finais da competição, o Atlético já vivencia o novo e mais importante desafio da temporada - a Série B do Brasileiro, em que joga 38 vezes. Para isso, aposta na base campeã e nas cinco contratações anunciadas, até agora: Diego Fumaça (volante), Gustavo (goleiro), Jarro Pedroso, Héctor Bustaman...