Esporte Após título da Superliga, Dal Zotto comanda seleção pela 1ª vez em Saquarema Treinador foi campeão da Superliga Masculina, pelo Taubaté, e se apresentou nesta terça-feira (15) para comandar a equipe nacional

Já em sua terceira semana de treinamentos para as quatro competições que terá pela frente nesta temporada de 2019, a seleção brasileira masculina de vôlei teve pela primeira vez, nesta terça-feira (15), a presença do treinador Renan Dal Zotto no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Campeão da Superliga Masculina com o Taubaté no último sábado, o...