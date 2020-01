Esporte Após título da Supercopa, Zidane adota cautela com bom momento do Real Madrid Equipe comandada pelo técnico francês está empatada com o rival Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid começou o ano de 2020 em grande fase. Conquistou o título da Supercopa da Espanha, no domingo passado, na Arábia Saudita, e está empatado com o rival Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol após 19 rodadas. Para a segunda metade da temporada, que começa neste sábado contra o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o técnico francês Zinedine Z...