Esporte Após sustos, Vila Nova vence o Imperatriz e encaminha classificação Com um ponto e já rebaixado, o Cavalo de Aço fez 1 a 0 com Cebolinha, o atacante Raphael Lucas perdeu pênalti, mas Henan, Dudu e Ramon (contra) marcaram os gols da virada do Tigre

O Vila Nova passou por uma tarde de sustos, neste sábado (21), no Maranhão. Contra o rebaixado Imperatriz, o time colorado perdeu um pênalti, viu o Cavalo de Aço abrir o placar, mas conseguiu se recuperar no duelo e conquistou importante vitória, por 3 a 1, que encaminha o Tigre à 2ª fase da Série C. O meia Dudu, o atacante Henan e o zagueiro Ramon (contra) marcaram os...