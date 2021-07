Esporte Após suspensão, técnico do Atlético-GO valoriza 'competição interna' para enfrentar Athletico-PR Eduardo Barroca comandou um treino, juntamente com a comissão técnica do Dragão, na manhã de terça-feira (27), na capital paranaense e não confirmou a formação titular que enfrenta o Furacão.

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Barroca, prevê um jogo equilibrado diante do Athletico-PR, na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), a partir das 16h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O treinador atleticano poderá dirigir novamente o time dentro do campo, o que não foi possível na vitória de 1 a 0 sobre o Santos, porque estava s...