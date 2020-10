Esporte Após suspensão, meta de romper jejum incômodo no Goiás Nos últimos 12 jogos em que comandou o clube, incluindo duas passagens, Enderson Moreira não venceu

Após cumprir suspensão automática, o técnico Enderson Moreira voltará à beira do gramado para comandar o Goiás neste sábado (24), às 17 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista. O treinador esmeraldino persegue uma vitória pelo clube desde a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. O jejum do treinador dura ...