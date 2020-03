Esporte Após suspensão de jogo, Atlético-GO fica à espera de Goianão A CBF suspendeu, neste domingo (15), todos as partidas de torneios organizados por ela

O Atlético inicia nesta segunda-feira (16), a semana dos treinos, ciente de que não jogará na quinta-feira (19), em Porto Alegre, diante do São José (RS), no jogo que teria pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil. A CBF suspendeu, neste domingo (15), todos as partidas de torneios organizados por ela. O Atlético fica à espera, por enquanto, se disputa domingo (22...