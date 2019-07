Esporte Após suspensão aumentar, Walter agradece apoio: "Estou triste, mas o importante é ter fé em Deus" No dia em que terminaria sua suspensão por doping, atacante teve punição ampliada em mais um ano e ficará suspenso até meados de 2020

Um dia após ter a suspensão por doping aumentada em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDA), o atacante Walter postou um vídeo em sua conta no Instagram em que agradece o apoio. O jogador de 29 anos estava sendo preparado para reestrear pelo Goiás no dia 14, em jogo contra o Flamengo, e jogaria o amistoso deste sábado (6), na Serrinha, contra o...