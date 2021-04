Esporte Após surto, Jataiense tem resultados negativos em novos testes da Covid-19 Após 21 casos positivos em testes rápidos, clube faz exames do tipo RT-PCR

A Jataiense recebeu com alívio, neste sábado, os resultados da contraprova para Covid 19, realizados por um laboratório de Rio Verde. Foram testadas 36 pessoas (atletas, membros da comissão técnica e funcionários) ligadas ao clube. Os 36 testes, do tipo RT-PCR foram negativos. Na testagem feita na segunda-feira (29), foi apontado um surto de Covid 19 na Jataiense, com 21...