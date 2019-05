Esporte Após superar Barça pelo 2º ano seguido, Alisson projeta título com algoz de 2018 Na temporada passada, goleiro ajudou a Roma a eliminar o Barcelona nas quartas de final da Champions e foi eliminado nas semis pelo Liverpool, seu atual clube

Ironia do destino, Alisson terá a chance de conquistar o título da Liga dos Campeões pelo mesmo Liverpool que, no ano passado, eliminou a Roma, ex-time do goleiro brasileiro, nas semifinais da competição continental. E, assim como ocorreu na última terça-feira, ele teve atuação segura para despachar o Barcelona na edição 2017/2018 do torneio continental, quando ajudou a...