Esporte Após sucesso, Atlético-GO inicia 2021 para se manter em alta Título goiano conquistado sobre o Goianésia fecha, com troféu, ano de permanência na elite e vaga em competição internacional conquistada

Com a galeria de troféus mais recheada após a conquista do Campeonato Goiano de 2020, o Atlético-GO teve um dia de comemoração neste domingo (28) e, agora, já se volta para a temporada de 2021. Com calendário farto pela frente, o Dragão terá de resolver problemas para reforçar o elenco e encontrar um novo técnico. A diretoria atleticana não abre mão de que as novas pe...