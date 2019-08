Esporte Após somar 1º ponto da Williams no ano, Kubica contém euforia e prevê GP difícil Kubica reconheceu que viu "algumas melhorias" no carro da Williams em Hockenheim, mas enfatizou a necessidade de a equipe conseguir obter "melhorias maiores em comparação com a concorrência"

De volta à Fórmula 1 como piloto titular a partir do início desta temporada, Robert Kubica herdou a décima posição do GP da Alemanha, no domingo passado, em Hockenheim, após a punição à dupla da Alfa Romeo, formada pelo finlandês Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi. Com isso, o polonês acabou somando o primeiro ponto da Williams em 2019. A tradicional...