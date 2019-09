Esporte Após sofrer goleada, Fortaleza anuncia a demissão do treinador Zé Ricardo Rogério Ceni já recebeu um contato da diretoria da equipe cearense e pode retornar ao clube

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Zé Ricardo. Depois de uma vitória em sete jogos no comando do clube, o treinador deixou o cargo após ter sofrido na quinta-feira a goleada por 4 a 1 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube tomou a decisão ainda no Paraná, onde a delegação p...