Esporte Após sofrer concussão cerebral, goleiro do Goiás fica fora de jogo contra o Grêmio Por precaução, goleiro esmeraldino será poupado após choque de cabeça em duelo com o Palmeiras

O goleiro Tadeu é desfalque certo no Goiás para o jogo contra o Grêmio, neste domingo (15), em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por recomendação do departamento médico do clube, o jogador será poupado de entrar em campo para não correr riscos de sofrer nova lesão na cabeça. Tadeu teve uma concussão cerebral após dividida com o meia Zé Rafael...