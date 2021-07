Esporte Após show, Rebeca Andrade comemora 'decisões inteligentes' na ginástica Nos próximos dias, a ginasta brasileira vai brigar por medalha no solo, salto e no individual geral.

Com um domingo para guardar na memória, a ginasta Rebeca Andrade comemorou bastante ter alcançado três finais na ginástica feminina nas Olimpíadas de Tóquio. Nos próximos dias ela vai brigar por medalha no solo, salto e no individual geral. "A gente treina bastante para dar nosso melhor em poucos minutos, poucos segundos, que duram nossas séries. Foi muito trabal...