Esporte Após sete jogos, atacante deixa o Goiás e pode jogar com irmão gêmeo Éverton Brito deve seguir para o Figueirense, onde o irmão Ueslei atua

Após sete jogos disputados e um gol marcado, o atacante Éverton Brito, de 26 anos, está de saída do Goiás. Fora dos planos da diretoria esmeraldina para a sequência da temporada, o jogador deverá seguir para o Figueirense e disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Éverton Brito chegou ao Goiás vindo da Ferroviária-SP, onde tinha trabalhado com o técnico Pintad...