Esporte Após sete horas de votação, Sérgio Rodrigues é eleito presidente do Cruzeiro Mandato "tampão" vai do dia 1º de junho a 31 de dezembro deste ano. Dos 351 votos, 269 foram para o candidato da chapa "Centenário"

Após sete horas de votação, o advogado Sérgio Santos Rodrigues é o novo presidente do Cruzeiro. O pleito no Parque Esportivo do Barro Preto foi marcado por aglomerações, enfrentamento, presença da polícia e agressão com uma cusparada de um torcedor não identificado ao ex-presidente Zezé Perrella. Sérgio Rodrigues, da chapa "Centenário" vai ter uma mandato "tampão" de...