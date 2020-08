Esporte Após ser goleado fora, Vila Nova contabiliza prejuízos na Série C Tigre perdeu a primeira na competição, teve zagueirro expulso e passa a ter saldo de gols negativo

O Vila Nova foi goleado no sábado (22), pelo Ferroviário-CE, por 4 a 0, fora de casa. O resultado significa, para o time vilanovense, alguns prejuízos técnicos e numéricos: a perda de posições no Grupo A, da invencibilidade na Série C, o time passa a ter saldo de gols (dois) negativo na tabela e também não terá o zagueiro Saimon na próxima partida, no próximo domingo...