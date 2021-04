Esporte Após ser demitido pelo Goiás, Augusto César agradece oportunidade Ex-técnico esmeraldino disse que é grato por oportunidade em 'clube gigante'

Após ser demitido pela diretoria do Goiás do comando técnico da equipe, o técnico Augusto César agradeceu a oportunidade recebida ao ser efetivado como treinador do time principal e acredita que a equipe esmeraldina terá sucesso na temporada. A demissão de Augusto César foi comunicada pela diretoria esmeraldina na manhã desta segunda-feira (12), um dia após a derr...