Esporte Após ser cortado da Copa América, Neymar divulga foto do tornozelo inchado Junto com a foto, o jogador publicou uma legenda: "Depois da tempestade vem a calmaria".

O atacante Neymar publicou nesta quinta-feira (6) nas redes sociaus uma imagem do tornozelo direito bastante inchado. Após sofrer uma entrada durante o amistoso contra o Catar, na quarta-feira, em Brasília, o jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do local e precisou ser cortado da disputa da Copa América, que terá início no dia 14, com a partida entre Brasil e Bolívia. ...