Esporte Após ser chamado de 'maçã podre', Felipe Melo responde Chiellini: 'É um covarde' Revoltado com as críticas de Chiellini, de quem foi companheiro na Juventus entre 2009 e 2011, Felipe Melo deu uma resposta rápida.

Um dos principais zagueiros do futebol italiano, Giorgio Chiellini não economizou nas críticas aos ex-companheiros Mario Balotelli e Felipe Melo. Em sua autobiografia, o defensor da Juventus chamou o jogador do Palmeiras de "maçã podre" e o acusou de não respeitar os companheiros. "Felipe Melo era o pior dos piores. Não aguento as pessoas que não têm respeito e ...