Esporte Após 'semana desastrosa', Raí faz reunião para cobrar jogadores do São Paulo A diretoria mostrou sua insatisfação com o desempenho do time em função dos investimentos realizados na temporada

Os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta terça-feira com uma reunião de cobrança por parte da diretoria. Raí, diretor de futebol, reuniu-se com o elenco no gramado, antes do treino no CT da Barra Funda, por cerca de 40 minutos. Depois de duas derrotas, para Fluminense (2 a 0) e Athlético-PR (1 a 0), o São Paulo deixou o G4 do Campeonato Brasileiro e agora é o quinto colocado, com 52 pontos. O próximo jogo do ...