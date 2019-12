Esporte Após seis meses, marketing do Goiás terá nova mudança

O Goiás passará por uma mudança no departamento de marketing. O gestor Eduardo Rezende acabou se desligando do alviverde após pouco mais de seis meses no clube. “Ele pediu desligamento. A justificativa é que tinha o desejo de voltar à São Paulo”, resumiu o presidente esmeraldino Marcelo Almeida.Com passagens por Santos, Flamengo e Corinthians, Eduardo Rezende chegou a...