Esporte Após se lesionar durante vitória, Neuer vai desfalcar o Bayern por duas semanas Goleiro se machucou sozinho durante a goleada de 4 a 1, fora de casa, contra o Fortuna Dusseldorf, pela Bundesliga

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, vai desfalcar o time por cerca de duas semanas após ter se lesionado durante a goleada por 4 a 1 sobre o Fortuna Dusseldorf por 4 a 1, fora de casa, no último domingo (14), pelo Campeonato Alemão. O departamento médico do clube bávaro confirmou este período previsto de ausência dos gramados por meio de nota publicada n...