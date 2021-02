Esporte Após saída, Marcelo Segurado elogia elenco do Goiás e lideranças Dirigente acredita que jogadores como Tadeu, Rangel, Ariel Cabral, Rafael Moura e Fernandão tem sido determinantes para blindar elenco de problemas internos e externos

Marcelo Segurado acredita que lideranças do elenco do Goiás têm sido determinantes para que o time esmeraldino tenha se recuperado na busca pela permanência na Série A. O ex-gestor disse que apesar do clima pesado, o grupo alviverde está blindado e focado em conseguir evitar o rebaixamento à Série B. Segundo Marcelo Segurado, nomes como Fernandão, Tadeu, Raf...