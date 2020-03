Esporte Após saída dos Patriots, Tom Brady oficializa acerto com o Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay iniciou suas atividades na NFL em 1976 como uma franquia de expansão e já conquistou o Super Bowl em uma oportunidade, quando superou o Oakland Raiders em 2002

Três dias depois de anunciar a sua saída do New England Patriots, onde atuou por 20 temporadas da NFL (liga profissional norte-americana de futebol americano) e foi campeão do Super Bowl em seis oportunidades, o quarterback Tom Brady, de 42 anos, oficializou nesta sexta-feira a sua ida para o Tampa Bay Buccaneers. O anúncio da assinatura de contrato por dois anos com a...