Esporte Após saída de zagueiro titular, Atlético-GO terá Oliveira em BH Dragão terá novidade na defesa para encarar o Galo em Belo Horizonte

Ainda dono da marca de sistema defensivo de melhor aproveitamento na Série A, o Atlético-GO jogará pela reabilitação na Série A diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira (1º), às 19 horas, no Mineirão. O Dragão nunca venceu o Galo fora de casa. A intenção é buscar pontuar nos dois jogos fora, diante do Atlético-MG (1º, em Belo Horizonte-MG) e o Grêmio (dia 4, e...