Esporte Após saída de Jorginho, presidente do Atlético-GO diz: 'não posso mudar forma de conduzir o clube' Adson Batista falou sobre interesse na volta de Mancini, mas garantiu que não iniciou negociação. Dirigente também voltou a criticar a arbitragem do jogo contra o Palestino

Dois dias após o pedido de demissão do técnico Jorginho, que comandou o clube em 13 partidas, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que não pode se moldar por causa do incômodo de um profissional e que não vai mudar o jeito de gerir o Dragão. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (17), o dirigente também falou sobre conversas para a contratação d...