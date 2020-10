Esporte Após saída de Finazzi, Goiânia anuncia Edson Júnior como novo técnico Treinador volta ao comando do Galo com missão de buscar classificação à próxima fase da Série D

Após anunciar a demissão de Finazzi do comando da equipe, o Goiânia acertou a contratação do técnico Edson Júnior, de 44 anos, para sequência da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador volta a trabalhar no Galo após mais de dois anos. A primeira passagem de Edson Júnior no Goiânia foi em 2018, quando comandou o time na Divisão de Acesso do Campeo...