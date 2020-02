Esporte Após saída de Cristóvão, Atlético-GO não tem pressa para contratar Diretoria atleticana promete adotar cautela para contratar novo técnico para sequência da temporada

Após a demissão de Cristóvão Borges, no final da tarde desta terça-feira (25), Eduardo Souza voltará a ser técnico interino do Atlético. Adson Batista, presidente do clube, afirmou que confia na comissão técnica permanente do clube e não terá pressa para apresentar um nome para comandar o time. A decisão será tomada de forma cautelosa. O Atlético tem confronto direto pela...