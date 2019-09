Esporte Após saída de atacante, Goiás classifica possibilidade de nova contratação como “pouco provável” Presidente Marcelo Almeida admitiu que muitos nomes foram oferecidos, mas altos valores e prazo curto antes do fechamento do mercado são complicadores

Poucas horas antes do confronto contra o São Paulo, o Goiás perdeu o atacante Kayke, negociado com um clube do Catar. Com a saída de um atleta que estava sendo usado como titular, o treinador Ney Franco conta, como opções para o setor, com Rafael Moura, Ricardo Verza e Zeca. “Perdemos um centroavante, mas não tinha como fazer. O Kayke se mostrou interessado em sai...