Após sétima bateria de exames, Goiás não registra novos casos de Covid-19 no elenco

Após duas baterias de exames apontarem novos casos de Covid-19 no grupo de trabalho do Goiás, o clube esmeraldino informou que os testes realizados na última quarta-feira (22) não detectaram infectados pelo novo coronavírus. Desde que iniciou o sistema semanal de testagem do elenco, comissão técnica e funcionários, o Goiás já registrou 12 casos da Covid-19. Anteri...