Esporte Após rodagem do elenco, Goiás se volta para decisão Clube esmeraldino ganha posição no Estadual e se volta para iniciar disputa de vaga na Copa do Brasil

Ainda em busca do melhor ritmo de jogo, o volante Sandro é um dos poucos jogadores que estiveram em campo nos dois últimos jogos do Goiás - as vitórias sobre o Santo André, por 2 a 0, que marcou classificação na Copa do Brasil, e sobre o Iporá, por 1 a 0, com time praticamente reserva, pela 9ª rodada do Goianão. Em 3º lugar no Estadual, com 16 pontos e a 4 do líder At...