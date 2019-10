Esporte Após reunião, Vila Nova demite o técnico Marcelo Cabo Treinador comandou o Tigre em 17 jogos, todos na Série B do Brasileiro, e obteve aproveitamento de 37,3%

Atualizada às 10h49 Marcelo Cabo não é mais técnico do Vila Nova. Após reunião na manhã desta quinta-feira (3), a direção colorada decidiu demitir o treinador de 52 anos. Ele se despede do Tigre com aproveitamento de 37,3%, depois de 17 partidas disputadas na Série B do Brasileiro. Sob comando de Marcelo Cabo, o Vila Nova venceu quatro partidas, empatou sete jogos...