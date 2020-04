Esporte Após reunião, sindicato de jogadores apresentará nova proposta para clubes goianos Advogados de Atlético, Goiás e Vila Nova se reuniram com a representante do Sinapego, que disse que vai apresentar nova proposta para os clubes nesta sexta-feira (3)

Após reunião na última quarta-feira (1º de abril), entre o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) e representantes de Atlético, Goiás e Vila Nova, ficou definido que uma nova proposta será apresentada pela entidade para o trio de clubes goianos. As partes tentam chegar a um acordo, principalmente, em relação a porcentagem que será reduzida do...