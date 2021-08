Esporte Após reunião, prefeitura de Goiânia fará estudo sobre volta do público aos jogos de futebol Clubes, federação, secretários e prefeito se reuniram nesta sexta-feira (6)

Ficou definido, em reunião nesta sexta-feira (6) para debater a volta do público aos estádios em Goiânia, que um estudo será produzido, com dados técnicos, para definir uma previsão de retorno dos torcedores às praças esportivas. O pedido foi feito pelo prefeito Rogério Cruz ao secretário municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, com a presença de representantes de Atl...