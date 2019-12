Esporte Após reunião no Santos, Sampaoli mantém suspense e diz que 'talvez' continue Encontro com o presidente José Peres demorou quase quatro horas

O técnico argentino Jorge Sampaoli manteve nesta segunda-feira o clima de suspense sobre a continuidade no Santos. Em reunião de quase quatro horas com o presidente do clube, José Carlos Peres, o treinador fez exigências sobre reforços para o próximo ano e, na saída do encontro, ao ser questionado por torcedores sobre o futuro, disse que "talvez" ficará no cargo. ...